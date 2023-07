Também queremos o Havai na pele, em saldos e a partir de 16 euros

Com as temperaturas acima dos 30 graus por semanas a fio, o que mais se quer é roupa fresca. E se não faltam opções nas montras e nos guarda-roupas, e agora a baixos preços, existem peças nos mostradores masculinos que também queremos trazer, ou pedir emprestado, para o uso diário em tempo de calor.

Falamos do cheirinho a Havai, impresso muitas vezes nas camisas masculinas, e tendencialmente não tanto femininas. Porém, como a divisão faz cada menos sentido, é tempo de ir à procura dos números e dos padrões certos para abraçar as temperaturas quentes.

As havaianas são camisas de botão com manga curta, geralmente estampadas e coloridas para fazerem referências aos meios tropicais. Todavia, agora já aparecem com outros desenhos e grafismo.

Todos os anos, na estação do calor, esta peça volta às lojas com diferentes cores e estampas. Contudo, quase sempre e maioritariamente na secção masculina. Mas nada impede de ir ‘roubar’ um pouco de Havai aos carrinhos da moda masculina.

Estas camisas são ótimas peças para um dia casual, ir até à praia ou piscina ou até para usar à noite, com roupa mais pesada, ou conjugadas com um top muito curto ou mesmo faixas.

Os preconceitos de comprar roupa na secção oposta acabaram. Por isso, se quer uma camisa destas no seu armário para este verão, dê um salto à loja de escolha na secção masculina e veja a que combina mais consigo.

Para facilitar, vamos deixar aqui algumas ideias ou sugestões.

Camisa de manga curta estampada, Bershka, 22,99€

Camisa de manga curta em viscose com estampado floral, Gant, 140€

Camisa com estampado total, Guess, 75€

Camisa resort estampada, H&M, 15,99€

Camisa com estampado sazonal, Boss, 99,95€

Camisa estampada, Throttleman, 54,95€