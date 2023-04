‘Shrek’ está de volta aos cinemas para quinto capítulo

Passados 22 anos da estreia do primeiro filme, a saga Shrek está de volta aos cinemas, segundo afirmou Chris Meledandri em entrevista à revista norte-americano Variety.

O produtor cinematográfico colocou ainda a hipótese da trama contar com Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, os mesmos atores das narrativas anteriores, que davam vida às personagens de Shrek, Fiona e do Burro, respetivamente.

“Prevemos o regresso dos atores. Estamos no início das discussões, mas de acordo com as últimas informações, os atores estão muito entusiasmados com a ideia de voltar”, revelou.

Entre o elenco, Eddie Murphy tem-se demonstrado entusiasmado com um possível retorno à narrativa de Shrek, confidenciando em entrevista que poderia haver um spin-off com o Burro, em vez do Gato das Botas.

“Se a DreamWorks me oferecer outro Shrek, aceito em dois segundos. Adoro o burro. Quando fizeram um filme sobre o Gato das Botas, eu disse a mim mesmo que deveriam ter feito um sobre o Burro. Adoro o Gato das Botas, mas não é tão engraçado como o Burro”, declarou.

Recorde-se que o primeiro Shrek estreou em 2001 e que teve sequelas em 2004, 2007 e 2010, sendo que Shrek Para Sempre foi a última.