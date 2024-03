Subsídios no têxtil português sob investigação por eventual fraude. Manuel Serrão e Júlio Magalhães alvo de buscas

Esta em marcha, esta terça-feira, 19 de março, uma investigação sobre uma alegada obtenção fraudulenta de fundos europeus, na qual o empresário Manuel Serrão e o jornalista Júlio Magalhães são suspeitos.

Segundo avança o Jornal de Notícias, entre as associações visadas estarão a Seletiva Moda, dirigida por Manuel Serrão, entidade que, como avançam à Delas.pt, tem trabalhado com setor têxtil e vestuário, bem como a representação de empresas destes setores a nível internacional.



De acordo com o JN, existem suspeitas de utilização de faturas possivelmente fictícias e que tinham o propósito de fazer inflacionar os valores dos projetos apresentados às entidades gestoras de programas de financiamento europeu.

Ao que tudo indica, os visados são agora suspeitos de terem criado uma rede de empresas que tinha o propósito de dar uma aparência legal a serviços e fornecimentos de bens inexistentes, fazendo-os através da emissão de faturas.

Até ao momento, a investigação terá detetado, segundo o JN, 14 operações suspeitas que foram aprovadas, na sua maioria, no quadro do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), executadas desde 2015. Poderão estar em causa apoios no valor de 40 milhões de euros atribuído ao abrigo do programa Compete 2020.