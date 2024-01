Taylor Swift bate recorde do rei do Rock, Elvis Presley

A marca era uma extraordinária liderança de 67 semanas e que sobe agora para as 68. A titularidade também muda: a cantora norte-americana Taylor Swift, de 34 anos, supera o recorde que estava há décadas nas mãos de Elvis Presley, somando entradas registadas entre 1956 e 2002.

Swift consegue nova entrada no Guinness ao conseguir ser a artista solo com mais longa presença no primeiro lugar da tabela Billboard de vendas de álbuns dos EUA, com o álbum 1989 (Taylor’s Version). Na contagem geral, com bandas incluídas, Taylor Swift segura o segundo lugar de uma lista cuja liderança permanece nas mãos dos Beatles, com 132 semanas.

Numa perspetiva geral sobre as 35 entradas do Guinness, destaque para um obtido ainda em 2023, em julho, quando a cantora norte-americana quebrou o recorde de Barbra Streisand ao tornar-se a artista feminina com o maior número de álbuns em primeiro lugar na história, com o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version). Também recentemente, Swift foi a primeira cantora e compositora viva a somar cinco álbuns com presença simultânea no Top 10 de vendas dos EUA, um marco apenas alcançado postumamente por Prince, em 2016, aquando da morte, a 21 de abril desse ano.