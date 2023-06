Três erros comuns ao pequeno almoço que fazem ganhar peso

O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia. Tudo começa de manhã e queremos que comece bem.

Apesar de ciência estar a confirmar que as mulheres com peso a mais que ingerem mais calorias ao pequeno-almoço e menos ao jantar perderam mais peso e tiveram maiores reduções da medida da cintura do que aquelas que tiveram comportamento contrário, mesmo quando o total de calorias diárias era idêntico, há erros que pode e deve evitar para controlar o peso.

Conheça-os abaixo:

Diga não às panquecas e waffles. As panquecas e os waffles estão proibidos ao pequeno-almoço, especialmente quando acompanhados de xaropes doces. Em vez disso, coma cereais integrais ou uma torrada e tente ingerir algumas proteínas com baixo teor de gordura, como iogurtes magros, carnes brancas e claras de ovo

Cereais açucarados, torradas doces, bagels ou pães de canela, por exemplo, são tentadores, mas são suscetíveis de provocar um aumento de açúcar no sangue, seguido de uma quebra de energia e de fome, o que pode provocar a necessidade de atacar um snack a meio da manhã

Café é bom, mas sem açúcar. A menos que tenha intolerância à cafeína, ou esteja proibido pelo seu médico, o café pode ser altamente funcional para impulsionar o seu humor e para ‘ativar’ todas as funções cerebrais. Porém, sem açúcar. Se não o fizer – e imagine que bebe mais do que um por dia – está a ingerir verdadeiras bombas calóricas. Vá eliminando aos poucos o açúcar do café até conseguir beber completamente ao natural