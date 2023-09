Vestido preto curto está de volta, dizem Emma Watson e Scarlett Johansson. Opções a partir de 18 euros

Com a semana da Moda de Milão a correr, as atenções viram-se para as passerelles, mas também for a delas. Em dia de apresentações da coleção primavera/verão da marca italiana Prada, apresentada na quinta-feira, 21 de setembro, as atrizes e embaixadoras da marca Emma Watson e Scarlett Johansson foram a prova da elegância máxima com um clássico de sempre: o little black dress (o pequeno vestido preto).

Conjugados com sapatos altos pretos, Scarlett escolheu levar o cabelo apanhado.



Emma aderiu aos laços bem ao jeito do quiet luxury para os cabelos, como a Delas.pt antecipou como tendência já em julho deste ano.

Mas se quer agarrar já a tendência, ainda antes da primavera/verão de 2024 o fazer, saiba que há opções disponíveis nas lojas e a partir de 18 euros. E o frio do outono e inverno não pode ser argumento, afinal também há versões com mangas e a classe fica sempre assegurada com um casaco longo e bem quente. E mais um detalhe extra: estes vestidos mantêm a elegância mesmo conjugados com botas

Sejam de segurar no pescoço, como a opção de Emma Watson, ou cut out, como revelou a escolha de Scarlett Johansson, pode apostar também nos assimétricos, nos cintados, nos mais formais. A classe vai ser ponto assente.

Vestido de ombros descobertos, H&M, 49.99€

Vestido drapeado, H&M, 29.99€

Vestido forro curto, Zara, 17.95€

Vestido de linho aberturas, Mango, 45.99€

Vestido de gola halter com laço, Mango, 25.99€

Vestido Cut Out com brilhos, Zara, 29.95€

Vestido curto acetinado, Zara, 25.95€

Vestido Curto Acetinado Assimétrico, Jack & Jones, no El Corte Inglés, 49.99€

Vestido coleante com laço, H&M, 79.99€

Oleane, vestido curto, ba&sh, 225€

Mini sheath dress with Love Birds buckle, Pinko, 295€

Fit & flare dress, C&A, 25.99€

Clockhouse, bodycon dress, C&A, 25.99€

Vestido Plissado sem Mangas com Aberturas Laterais, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, 169€