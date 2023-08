Vítimas de abuso sexual podem tornar-se compulsivas ou agressivas sexualmente

O abuso sexual tem muitas consequências físicas, mentais e sociais nas suas vítimas. Este crime pode causar traumas severos e outros tipos de comportamentos. Um desses traumas é serem sexualmente agressivos ou compulsivos, podendo ser através do consumo de pornografia ou ao encontrar maneiras de dominar e humilhar os parceiros sexuais. Contudo, por detrás desses comportamentos, estão os traumas e a dor de uma vítima, que devem ser curados e ultrapassados para uma melhor condição de vida.

Por isso, se a compulsão sexual for sentida, entre a pornografia ou com algum parceiro, comece por se perguntar se realmente o sexo é algo que necessita no momento. Visto que quando se começa a ficar obcecado com sexo, pode ser um sinal de vergonha ou ansiedade, medo ou raiva. O sexo pode, então, ser assim usado como uma forma de evitar seus sentimentos e permanecer dissociado.

Do mesmo modo, a constante atividade sexual pode dar às vítimas um sentimento de dignidade ou como forma de interagir com os outros, utilizando o sexo para preencher necessidades que não são sexuais.

É importante também perceber quais são os gatilhos que possam despertar essa compulsão ou agressividade. Assim que descobrir, poderá ser mais fácil contornar esses comportamentos, utilizando estratégias de diversão ou para acalmar.

Se, ao invés de compulsão sexual, o seu comportamento for mais agressivo na cama, procure tentar ser mais passivo ou recetivo com o seu parceiro. Poderá ser desconfortável e esquisito ao início, mas irá descobrir outros lados do sexo. Desse modo, a vulnerabilidade também irá marcar presença. Mesmo na cama, ou na relação, contar e compartilhar os seus sentimentos, histórias e experiências dará uma sensação de liberdade.

Se a pornografia for algo a que recorra com frequência, tente evitar ou livrar-se de tal. A pornografia pode ser problemática, reencenando uma dinâmica abusiva que afasta de oportunidades de relacionamentos sexuais respeitosos.

Por fim, é importante aprender e entender como praticar relações sexuais saudáveis, tanto mental como fisicamente. Muito desse aprendizado vem da comunicação com parceiros e pode até participar de workshops e aulas sobre o assunto.