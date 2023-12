Xutos & Pontapés celebram 45 anos de carreira e já têm data para a festa

Os Xutos & Pontapés apresentam-se dia 13 de abril de 2024 num concerto no Pavilhão Multiusos de Guimarães, numa digressão intitulada Olá, vida malvada destinada a comemorar os 45 anos de carreira do grupo.

Em comunicado, a organização acrescentou que o grupo regressa à estrada em 2024 para “festejar os 45 anos de êxitos”. “Uma oportunidade para voltar a ouvir os grandes sucessos da maior banda de rock portuguesa que marcam várias gerações”, pode ler-se no comunicado, que inclui um apelo aos fãs da banda para que com ela celebrem um “espetáculo memorável”.

Entre 2022 e 2023, a banda assinalou os 35 anos do disco “Circo de Feras” com vários concertos pelo país, que chegaram a contar com a participação do guitarrista Tó Trips.

Os Xutos & Pontapés surgiram há 44 anos, contando a partir do primeiro concerto, a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Mesmo depois da morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, a banda manteve-se ativa, em palco e em estúdio, com Tim (vocalista e baixista), João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista).

LUSA