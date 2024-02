Zendaya doa 93 mil euros ao teatro que a viu nascer como atriz

“Este presente ajuda a manter o Cal Shakes forte enquanto nos preparamos para a temporada do 50º aniversário!”, refere fonte oficial do California Shakespeare Theatre, nos Estados Unidos da América, em comunicado e após ter recebido um donativo monetário da atriz Zendaya no valor de cem mil dólares (93 mil euros).

Este montante concedido pela estrela do filme Dune – Parte 2 (em pré-lançamento um pouco por todo o mundo) e da série da HBO Euphoria acontece por se tratar do palco onde Zendaya, hoje com 27 anos, deu os primeiros passos como atriz.

De acordo com o jornal San Francisco Chronicle, Zendaya ingressou no teatro ainda em criança porque a mãe trabalhou no espaço durante 12 verões.

O donativo foi feito na terça-feira, 20 de fevereiro e através da parceria com a entidade Women Donors Network.

O valor doado será investido, de acordo com o que foi avançado em comunicado, em sistemas de som e iluminação, a melhorar o café e no financiamento da produção que evoca os 50 anos daquele teatro, intitulada As You Like It, dirigida por Elizabeth Carter.