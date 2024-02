Zendaya robótica com peça histórica com quase 30 anos

A atriz tem o incrível condão de surpreender e fazer parar tudo por onde passa. Na antestreia da sequela do filme Dune, nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, em Londres, Zendaya não fez por menos. Trouxe para um filme distópico e futurista e para o presente uma obra de arte da moda que ousou há quase 30 anos, em 1995.

A estrela de Euphoria, Chani em Dune:Parte II – filme que chega a Portugal a 29 de fevereiro – compareceu na passadeira vermelha vestida de robot metálico numa peça concebida pelo criador Thierry Mugler para a estação de outono daquele ano.

Este macacão é feito com estruturas metálicas e incluem painéis transparentes na zona do peito, abdómen, costas, pernas, braços e rabo. A armadura metálica, que levou seis meses a ser concebida a quatro mãos com Mugler e Jean-Jacques Urcun, ficou conhecida como Machinenmensch (Máquina Humana) e trazia o imaginário do ‘fembot’ (acrónimo de robot feminino em tradução livre).

Uma criação então inspirada num dos primeiros romances distópicos do século XX: Metrópolis, da alemã Thea von Harbou. Curiosamente, a história, publicada originalmente em 1925, em folhetim, projetava o futuro para o então longínquo ano de 2026, numa cidade onde pontificava a tecnologia e a qualidade de vida de duas classes desiguais a caminho de um embate iminente, entre robots e clonagens.