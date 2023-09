Agressão sexual. Jornalista espanhola é ‘apalpada’ em direto

Tudo aconteceu em direto no programa En Boca de Todos, do canal espanho Cuatro. A jornalista Isa Balado estava em direto para a televisão à porta de uma empresa em Madrid, Espanha, quando um homem que passava na rua lhe toca no rabo sem autorização e permanece ao lado da repórter enquanto ela prossegue a emissão.

Momentos depois, o pivô Nacho Abad interrompe a emissão para perguntar se, de facto, o homem tinha mesmo dado um apalpão sem o consentimento dela.

A jovem confirma e dirige-se ao homem que lhe tinha tocado indevidamente: “Por mais que queira tentar saber de que canal sou, não precisa de mexer no meu rabo. Estou em direto e estou a fazer o meu trabalho”, afirmou.

O homem recuou dizendo que “não queria tocar no rabo dela e que a respeitava”, e tocou novamente na jornalista, na cabeça, sem que ela lhe desse permissão. “Esse homem é um idiota. Isa, sinto muito pelo que te aconteceu”, lamentou o pivô Nacho Abad.

Momentos depois, a Polícia chegou ao local e deteve o homem, na sequência de uma queixa feita pelo canal junto das autoridades. O indivíduo foi detido no bairro madrileno de Lavapiés e transferido para a Unidade de Atendimento à Mulher e à Família.