Anjos da Victoria’s Secret vão estar de volta seis anos depois

Tudo indica que seja no outono – ainda sem data e local marcados – mas que venha com o que era hábito: os anjos da icónica marca de lingerie Victoria’s Secret, que contou com a portuguesa Sara Sampaio, vai estar de volta seis anos depois do fim, motivado por fracas audiências e algumas polémicas. Mas já lá vamos.

Para já, a marca revela, nas redes sociais, que está de volta e para “refletir o que ela é agora, mais tudo o que já se sabe e gosta”. Por isso, estão prometidos o “glamour, o desfile, as asas e o entretenimento musical”, lê-se no mesmo post.

Recorde-se que em dezembro de 2018 foi emitido o último desfile, que registou as piores audiências de sempre, cerca de três milhões de pessoas, menos de 1/3 do que quatro anos antes, em 2014. A par desta queda somava-se também o menor volume de vendas de uma insígnia que apostava em corpos idílicos e que foi acusada de apelar à excessiva magreza.

O fim do desfile foi comunicado em maio de 2019, através de email enviado aos funcionários no qual era dito que o conceito do desfile teria de ser revisto e que a televisão já não era o “meio ideal” para o fazer. “A moda é um negócio de mudança” e que “é preciso evoluir e desenvolver para crescer”. Por esse motivo, a marca estará focada em “desenvolver conteúdo entusiasmante e dinâmico e outro género de evento”, que chegará aos consumidores através de plataformas digitais. Informação avançada à data por Lex Wexner, CEO da L Brands, detentora da Victoria’s Secret e citada pelo site noticioso CNBC.

Recentemente, a história destes desfiles foi alvo de uma minissérie, que abordou também as ligações da empresa com o falecido Jeffrey Epstein, ex-diretor de marketing da marca, acusado em 2018 de assédio e, em 2019, de tráfico sexual de raparigas menores de idade, que levou, na altura, a que mais de 100 modelos subscrevessem uma petição a pressionar a empresa a juntar-se ao programa que combate o assédio e abuso sexual na indústria.

O desfile foi criado em 1995 e contou com nomes de relevo como Gisele Bundchen, Heidi Klum e Adriana Lima, bem como a portuguesa Sara Sampaio. Taylor Swift e Rihanna também chegaram a participar no evento.