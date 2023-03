Ascenção e queda dos anjos da Victoria’s Secret chegam aos ecrãs em abril

O documentário – dividido em três episódios exibidos numa só noite – revela a ascensão e os erros que levaram a empresa mundial de lingerie a esmorecer. Victoria’s Secret: Anjos e Demónios estreia-se pela primeira vez em Portugal a 2 de abril, domingo, às 20h10, em exclusivo no TVCineEdition.

Utilizando a mesma abordagem hipersexual que tinha ajudado a construir a sua marca feminina no final da década de 90 e no início de 2000, a marca de lingerie começou a incluir segmentos da Pink no seu espetáculo principal, apresentando modelos na casa dos 20 e poucos anos com vestes eróticas de raparigas de fardas da escola ou fatos com temas de doces enquanto passeavam por passerelles cheias de chupa-chupas e brinquedos infantis.

A par do olhar da Victoria’s Secret enquanto marca de produção cultural, também são aprofundas, na minissérie, as ligações da empresa com o falecido Jeffrey Epstein, ex-diretor de marketing da marca, acusado em 2018 de assédio e, em 2019, de tráfico sexual de raparigas menores de idade, que levou, na altura, a que mais de 100 modelos subscrevessem uma petição a pressionar a empresa a juntar-se ao programa que combate o assédio e abuso sexual na indústria. No mesmo ano, abandonou o cargo de diretor de marketing depois de conceder uma entrevista à revista Vogue, onde afirmou não apostar em modelos transexuais ou de tamanho grande.

Pode ainda ser vista na curta-metragem uma entrevista com Alicia Arden, uma mulher que acreditava estar a ser entrevistada para um trabalho como modelo de catálogo em 1997, mas que, ao invés disso, acabou a ser agredida por Epstein num hotel na Califórnia.

A par desta, são exibidas mais entrevistas com antigos empregados e executivos, incluindo dois antigos presidentes executivos, diretores de casting e antigos Anjos – modelos que chegaram a representar a marca de lingerie.