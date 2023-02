Banksy assinalou dia dos Namorados com cena de violência doméstica

A iconografia não engana. Parece a imagem de uma dona de casa dos anos 50 do século passado, mas o que representa não poderia ser mais atual. Banksy fez novo mural intitulado Máscara de São Valentim e no qual, à boleia do célebre dia em que se assinala e celebra o amor, voltou a sacudir a sociedade para um dos seus maiores problemas dentro de casa: a violência entre cônjuges.

A obra em que retrata uma mulher ferida no olho e com um dente partido a tentar procurar escapar ao agressor apareceu na parede lateral de uma casa em Margate, localizada a sudoeste de Inglaterra. O mural surgia atrás de uma instalação que integrava uma cadeira partida, uma garrafa vazia e objetos de cozinha espalhados pelo chão.

De acordo com o que foi avançado, a meio do dia as peças tinham sido removidas por funcionários municipais, deixando a obra mais difícil de compreender. Segundo o que foi avançado pelas agências noticiosas, a presidente da autarquia, Heather Keen, garantiu que a cidade iria “estudar a melhor forma de proteger e preservar” a obra, pois estavam “orgulhosos de a ter ali”. O frigorífico que está no chão terá sido retirado por motivos de segurança e por se encontrar em terreno público.