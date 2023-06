Boob Tapes: As melhores técnicas para cada tipo de decote

Para as mulheres que não gostam de usar soutien e querem ter algum nível de suporte para os seios, as boob tapes são revolucionárias.

Tal como o nome sugere, as boob tapes são uma tira adesiva de tecido projetada especificamente para manter os seios em uma posição fixa.

A Delas.pt reuniu algumas técnicas para aplicar estas fitas adesivas – cujos benefícios e riscos deve conhecer melhor aqui– uma vez que encontrar o ângulo correto pode ser um verdadeiro desafio.

Antes de aplicar a fita

Há alguns passos a ter em consideração quando aplica boob tapes, nomeadamente possíveis alergias ao látex.

Uma vez que tenha asseguradas todas essas questões, as condições adequadas para uma boa aplicação são simples: pele limpa e seca.

“Não use creme de corpo, uma vez que isso atrapalha o adesivo”, explicou Stephanie Montes, fundadora da NUE, marca de fitas adesivas para o peito, à revista Byrdie.

De forma a garantir que está a aplicar a fita nos pontos certos e que esta não aparece, Montes recomendou o uso de um delineador nude para marcar o contorno da blusa na pele.

Porém, se perceber que algum pedaço da fita ficou visível após a aplicação, é fácil cortar o excesso, então tenha sempre uma tesoura à mão.

Para blusas decotadas

Quando o assunto são decotes profundos, as boob tapes podem ser utilizadas para criar um efeito push-up sem linhas de soutien visíveis. Comece por segurar o peito na posição desejada e depois aplique a primeira tira de fita a partir de baixo – onde costuma bater a faixa do soutien. O truque está em puxar ao máximo para dar sustentação.

As tiras seguintes devem ser colocadas verticalmente ao longo da parte externa do seio, empurrando levemente para dentro para criar um decote, enquanto alisa a fita ao longo da curva do corpo para obter uma forma e fixação mais naturais.

No total, deverão utilizar entre duas e quatro tiras para obter o resultado pretendido. “Vai precisar muito menos do que aquilo que pensa, porque a fita estica muito”, referiu Montes à mesma revista.

Para tops sem alças

Se não consegue pensar em nada mais frustrante do que puxar um soutien sem alças enquanto usa um top ou vestido cai-cai, pode respirar de alívio porque as boob tapes são a solução para esse problema.

Para um efeito cai-cai, basta aplicar as tiras de forma horizontal desde a parte inferior de um seio a parte externa do outro. “Construa de baixo para cima para dar suporte”, notou Montes.

Para tops em forma de triângulo (ou outras formas irregulares)

Em silhuetas mais complicadas, como aquelas com recortes, tops triangulares ou qualquer outra coisa quase impossível de esconder um soutien por baixo, há outra maneira para criar sustentação. Use as tiras de fita para formar dois “copos” de soutien individuais.

O segredo está em aplicar, horizontalmente, tiras menores desde a parte inferior do seio até ao mamilo.