Derradeira despedida da atriz Ana Afonso acontece nesta terça-feira

Ana Afonso faleceu na quarta-feira, 3 de janeiro, aos 47 anos. Natural do Algarve, o velório acontece esta terça-feira, 9 de janeiro, a partir das 17 horas, na Igreja de Quarteira, no Algarve.

Para 10 de janeiro está marcado o funeral, da igreja até ao Cemitério de Quarteira, por volta das 10 horas.

Recorde-se que, em março deste ano e num breve regresso à TV, a atriz e antiga manequim foi entrevistada pela apresentadora das tardes da SIC Júlia Pinheiro onde revelou uma relação abusiva de que foi alvo, o filho com autismo e um percurso de vida difícil que, a determinado momento, a terá levado ao consumo excessivo de álcool.

Nessa mesma entrevista, Ana Afonso – mãe de Beatriz, Alice e Diogo – revelou que em 2015 decidiu integrar uma comunidade terapêutica, onde esteve seis meses. “Foi a melhor coisa que me aconteceu”, afirmou.

intérprete integrou o elenco da telenovela O Teu Olhar e participou no reality show Quinta das Celebridades, da TVI, no qual chegou a envolver-se brevemente com Alexandre Frota, que já lamentou a morte da amiga.