Dez alimentos mais nutritivos do mundo e não são os mais caros do supermercado

Estudo norte-americano analisou as propriedades de 47 alimentos e elegeu os dez mais ricos na perspetiva da nutrição. Não são as verduras mais caras do supermercado – um argumento cada vez mais relevante -, mas posicionam-se nos lugares cimeiros no volume de vitaminas e minerais. Consumidos crus em saladas ou cozidos em sopas e caldos, há soluções para múltiplos usos e nas quais vale a pena apostar.

A análise foi levada a cabo pela universidade William Paterson, da Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América, e não descura a necessidade de juntar proteínas e hidratos para que a alimentação seja saudável. Porém, esta dezena de verduras líderes – na qual as frutas não conseguiram uma entrada no top 10 – somam a concentração de 17 elementos nutritivos que promovem o regular funcionamento do organismo, tudo perspetivado relativamente às calorias.

Confira a lista abaixo:

Agrião: É o verdadeiro campeão deste estudo por ter a maior concentração de vitamina C e A, ferro, potássio, magnésio, cálcio e antioxidantes. Esta folhagem verde apresenta propriedades calmantes no que diz respeito a doenças respiratórias e capacidade de desintoxicação do organismo

Alface chinesa: Em apenas 100 gramas deste vegetal vai conseguir obter ¼ da quantidade recomendada de vitamina C por dia.

Acelga: Vitamina C, B, betacarotenos, ferro, cálcio e magnésio. A lista de nutrientes deste vegetal que faz lembrar a folhagem do espinafre não termina. É muito usada em sopas, mas também pode ser consumida crua e promove o bom funcionamento dos intestinos, ajuda a combater problemas de estômago e é uma aliada contra a queda do cabelo e as manchas da pele.

Folhas de beterraba: Tendencialmente costumamos comer a beterraba e preterir as folhas, mas, tal como acontece com os nabos, não o deve fazer. Aproveite tudo! Esta folhagem, dizem os investigadores, é rica em betacaroteno, cálcio, minerais e vitaminas. Em alguns dos casos, as folhas são mais ricas que o próprio tubérculo.

Espinfare: Em quinto lugar surge um dos ‘verdes’ que te, gozado da maior popularidade nutritiva. Porém, já percebemos que há quem o suplante. Ainda assim, esta folhagem parecida com a acelga merece uma entrada nos dez mais por reunir vitaminas do complexo B e C e minerais.

Chicória: Rica em fibras, potássio, ácido fólico e zinco e vitaminas A, B e C, este alimento tem a capacidade de saciar por longo tempo e ajudar o funcionamento dos intestinos.

Alface: Não tão rica como a chinesa, soma betacaroteno, vitaminas do complexo B e vitamina C, cálcio e minerais.

Salsa: A, B, C, E e K. Esta é quantidade de vitaminas que reúne a parte de cobre, magnésio e ferro. De fácil cultivo, pode existir num vaso, na varanda ou na cozinha, a salsa pode ser consumida crua e também em sopa. Uma solução rica em nutrientes que pode ser bem em conta para a carteira

Alface romana: É a terceira entrada deste tipo de alimento nesta tabela que analisou quase meia centena de frutas e verduras. Esta espécie em concreto caracteriza-se pela presença de betacaroteno, vitamina B, ácido fólico e minerais.

Couve: É uma das fontes mais ricas de potássio, vitaminas A, C, D, E e K e antioxidantes. São boas aliadas no combate à anemia e não são das verduras mais caras que encontra no supermercado.