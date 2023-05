Esta é a idade a partir da qual as mulheres sentem mais prazer sexual

Haverá uma idade para atingir o climax sexual? Foi a querer tentar responder a esta pergunta que uma aplicação, que permite monitorizar ciclos menstruais, perguntou às suas utilizadoras como experienciam o seu próprio prazer e como este evolui ao longo das várias fases da vida.

A ‘app’ inquiriu 2600 mulheres e procurou saber qual era a experiência de orgasmo que reportavam, a sua sensação de atratividade e a intensidade e frequência de prazer sexual sentido. Um estudo levado a cabo pela Natural Cycles que, é importante ressalvar, deixa de parte uma larga fatia da população feminina e que está na fase após menopausa. Uma faixa etária sobre a qual ainda repousam muitos mitos sobre o prazer sexual ou a alegada falta dele. E para começar dar cabo de alguns dele, pode sempre recordar esta matéria aqui.

Mas, olhando para as respondentes deste inquérito e que estão em período fértil, as conclusões referem que a idade média em que as mulheres reportam uma melhor vida sexual começa aos 36 anos. A confiança e autoestima são dois fatores que explicam esta mais alargada ‘plenitude’ sexual.

De acordo com a análise, oito em cada dez mulheres com 36 ou mais anos referiram sentir-se mais sexy. Segue-se-lhe o grupo das que têm menos de 23 anos, em que sete em cada dez afirmaram sentir-se confortáveis na sua pele. O valor mais baixo foi reportado pelo grupo de inquiridas com idades entre os 23 e os 35 anos, com menos de metade – quatro em cada dez – a dizer-se em pleno com a sua sexualidade.

Segundo a mesma análise, as mulheres mais velhas reportam mais e melhores orgasmos, com seis em cada dez a falarem dessa experiência. Mais: quase nove (86%) em cada dez inquiridas com mais de 36 anos afirmaram terem tido uma vida sexual plena nas quatro semanas antes de responderem ao inquérito, o que compara com 76% do grupo dos 23 aos 35 anos e com 56% as que têm menos de 23 anos.

Estas conclusões vêm reiterar pistas já anunciadas em estudos anteriores que têm vindo a estabelecer uma relação entre o prazer sexual e a melhor relação com o corpo à medida que os anos avançam, sendo este fator essencial para as mulheres na obtenção de prazer.

Por cá, em março deste ano, um amplo estudo sobre sexualidade em Portugal indicava que as mulheres evidenciam prazer ligado à desinibição, confiança, segurança e cumplicidade. Revelam masturbar-se e algumas dizem atingir facilmente o orgasmo se o fizerem sem o olhar do outro. Mas ainda há fortes vestígios de culpabilidade e marcas do corpo que geram ansiedade perante a autoimagem