Fátima Lopes vence ‘A Máscara’ na pele de castor

“Ganhei” Ainda me custa a acreditar!” A frase é de Fátima Lopes no dia seguinte a ter conquistado a vitória no concurso de A Máscara, da SIC, conduzido por João Manzarra.

A conseguir manter a sua identidade sob anonimato, o rosto da SIC, na pele do castor, refere: “Nunca imaginei que pudesse chegar tão longe”. “Na primeira gala achei que não ia sobreviver à exigência do fato do meu querido castor, mas, com foco, fui dominando a respiração e, no fim de contas, dei o meu melhor a cada atuação”, acrescentou.

“Diverti-me, como nunca. Alguma vez me imaginaram a cantar Nenny? (…) Foram tantas as gargalhadas, com as danças, com os palpites dos investigadores, nas interações com o Manzarra, na atuação da final com o Pedro Granger… Muitos momentos que recordarei para sempre!”, concluiu.