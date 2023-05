Federação vai duplicar apoio o futebol feminino

Com o número de praticantes a crescer, com um cada vez maior volume e público nos estádios a ver futebol feminino e com todo o impacto que a seleção tem gerado na qualificação para o Mundial de 2023 na Nova Zelândia e na Austrália, está cada vez mais difícil não reparar no crescimento da modalidade. Um percurso que ainda tem muito por fazer, mas que começa a reunir esforços e a clamar por mais investimento desportivo e das marcas.

A Federação anunciou nesta segunda-feira, 22 de maio, que vai reforçar a aposta na modalidade. “Anuncio que no orçamento da FPF ficou decidido que vamos duplicar o apoio ao futebol feminino”, afirmou o presidente na conferência Bola Branca em torno do Talento, Ética e Igualdade de Género. Fernando Gomes detalhou que “as seleções passam por um investimento de quatro milhões, os clubes, em especial os da I Liga, terão apoio de dois milhões. É um aumento que ronda os 100% nos dois casos“.

Chegar às 75 mil atletas em 2030, diz Federação

O crescimento do futebol feminino tem sido feito com números expressivos. “Há uma década, eram apenas quatro mil atletas federadas, agora são mais de 15 mil. Temos um plano estratégico que nos levará, pelo menos, às 75 mil em 2030″, referiu o responsável.

“Os resultados da seleção e dos clubes, o aumento do investimento e o crescimento do número de praticantes “só foi possível porque muitos trabalharam em conjunto: Federação, clubes, associações, mas sobretudo treinadores, treinadores, jogadores e famílias”, revelou Fernando Gomes na conferência.

De destacar que no final da próxima época, como avançou o responsável, “os dois primeiros classificados da I Liga vão ser apurados para a Liga dos Campeões.”