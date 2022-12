Derradeiro adeus de Cláudisabel vai ter lugar esta sexta-feira

O velório da cantora que perdeu a vida num acidente de viação na madrugada de segunda-feira, 19 de dezembro, na A2, vai ter lugar na sexta-feira, 23 de dezembro, a partir das 9.30 horas, na Igreja de São Francisco, em Loulé, terra de onde a artista era natural.

Uma hora depois, pelas 10.30 horas, vai realizar-se o funeral no Cemitério da mesma cidade.

Recorde-se que Cláudisabel tinha atuado, no domingo, 18 de dezembro, no palco móvel do programa da SIC, Domingão, emitido em direto a partir de Castanheira de Pera.