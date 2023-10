Infanta Maria Francisca vestiu-se de noiva do Minho em noite de arraial. Veja as imagens

Entre o prometido porco no espeto, a mesa de ostras e decoração tradicional, a primeira noite de receção aos 500 convidados nos jardins da casa de D.Duarte e D. Isabel de Herédia, em São Pedro de Sintra, e para casamento real que vai unir, neste sábado, a 7 de outubro, a infanta Maria Francisca de Bragança e o advogado Diogo Martins, foi feita de tradição.

A infanta apresentou-se aos convidados vestida com traje de Noiva de Viana do Castelo: com véu e o célebre vestido negro minhoto. A cerimónia contou com a presença de um rancho folclórico.

A celebração religiosa começará neste sábado às 15.00 horas, em Mafra, com transmissão em direto na TVI, e regressará depois para um jantar nos jardins da casa da família, em Sintra.

O jantar deste sábado à noite para 400 pessoas terá caráter formal e sóbrio. Não querendo desvendar muitos detalhes “para não estragar o fator surpresa”, Ana Ferreira dos Santos, responsável de decoração da FestaAluga para este enlace, revelou que a ornamentação vai apostar no branco e azul. “Vamos usar um serviço da Vista Alegre com elementos de azul. Quanto às flores, serão mais à base dos brancos e de verdura”, refere, não estando previsto o uso de flores com especial simbologia.

A decoração que vai poder ser vista neste casamento tem vindo a ser pensada e trabalhada “há alguns meses, desde março ou abril”, como explica a responsável da Festa Aluga, falando de “seis a sete pessoas” dedicadas a esta função e que integram uma equipa maior de cerca de “30 a 40 pessoas” que têm estado a preparar a festa de enlace.