Marina Machete vestida de República já desfilou de traje nacional na Miss Universo

ira prova antes da final, que acontece no sábado, 18 de novembro, em El Salvador. A portuguesa Marina Machete voltou a pisar o palco para se apresentar no seu traje nacional, inspirado no cartaz da Primeira República, da autoria da drag queen Miss Velvet.

A peça é composta por uma armadura branca com detalhes dourados e que faz contraste com as cores verde e vermelha da bandeira portuguesa. Tudo contando com uma longa saia comprida verde, franzida, com uma longa racha acima da anca e presa na lateral com uma peça a representar a esfera armilar. O look é completado com uma capa longa vermelha.

A escolha da portuguesa pretende homenagear um “povo resiliente e forte” como resultado de uma colaboração com artistas LGBTQIA+, trazendo à luz a importância de debater as questões desta comunidade, da qual Marina Machete também faz parte.

Um desfile de exuberância marcado por homenagens à cultura local, às artes e também, muitos deles, às heranças femininas e que pode ver ao detalhe, com as 90 participantes, inclusive a portuguesa, abaixo (a partir da uma hora e seis minutos).

https://www.youtube.com/watch?v=jsI3mgcLJZA

Recorde-se que na quarta-feira, 15, teve lugar o desfile em vestido de noite e em fato de banho.