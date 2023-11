Megan Rapinoe despede-se dos relvados com lesão. “É a prova que Deus não existe”

Aos 38 anos, a bicampeã mundial feminina de futebol, Bola de Ouro, estrela de destaque na modalidade e ativista pela comunidade LGBTQIA+ e pela igualdade de género e salarial no desporto deixou a carreira de futebolista.

Porém, não da maneira que ela esperava, nem os seus adeptos. Rapinoe disputava o último jogo da sua carreira na Liga de Futebol Feminino dos Estados Unido ao serviço da OL Reign frente ao Gotham FC quando, aos seis minutos do encontro, rompeu o tendão de Aquiles, e saiu a coxear.

No final do jogo e nas declarações, Rapinoe mostrou-se triste com este desfecho e fez desabafo que tem divido as redes sociais: “Não sou uma pessoa religiosa, esta é a prova que Deus não existe.”

Recorde-se que a atleta integrou a equipa que foi medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, foi bicampeã do mundo Seleção dos Estados Unidos, em 2015 e 2019, ano em que venceu a Bola de Ouro.