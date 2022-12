Mulheres afegãs proibidas de acederem ao Ensino Superior

As autoridades Talibãs anunciaram, nesta terça-feira, 20 de dezembro, a proibição do acesso de mulheres à educação universitária no Afeganistão por um período indeterminado, segundo uma carta do Ministério do Ensino Superior enviada a todas as universidades públicas e privadas.

“Recomenda-se que implementem a ordem de suspender a educação das mulheres até novo aviso”, indica a carta publicada pelo ministro Neda Mohammad Nadeem.

O porta-voz do ministério, Ziaulah Hashimi, confirmou a ordem em mensagem enviada à AFP.

A proibição de acesso ao ensino superior chega menos de três meses depois que milhares de mulheres realizaram as provas de acesso à universidade, em todo o país.

Desde que o grupo fundamentalista islâmico recuperou o controlo do Afeganistão em agosto do ano passado, as universidades viram-se obrigadas a implementar novas regras, entre elas a segregação por género nas salas de aula e nas entradas dos edifícios. Além disso, as estudantes apenas podiam ter aulas com docentes mulheres ou homens idosos.

A maioria das adolescentes de todo o país já tinha sido proibida de frequentar o ensino médio, o que limita seriamente as oportunidades de acederem à universidade.

