Presidente da Federação beija jogadora espanhola no Mundial: “Não gostei!”

O insólito aconteceu na entrega de medalhas às jogadoras espanholas, após terem vencido a Inglaterra, por 1-0, na final do Mundial de Feminino: Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, não conteve a euforia e beijou a atleta Jenni Hermoso na boca.

Mais tarde, num vídeo no Instagram, a atleta comentou o sucedido. “Sim, aconteceu… não gostei, mas o que eu ia fazer?”

O momento, caricato, está a dar que falar um pouco por todo o Mundo, particularmente em Espanha, já que a atleta foi surpreendida pelo gesto do dirigente federativo. Muitos “sites” do país vizinho classificam o beijo como “um verdadeiro escândalo”.

Neste domingo, a seleção feminina do país vizinho entrou para a história com a conquista do primeiro Mundial: Espanha bateu a congénere inglesa, por 1-0, em Sidney, Austrália, e conquistou a competição.

Olga Carmona, defesa do Real Madrid, marcou o único golo no Estádio Olímpico de Sidney, aos 29 minutos.

À terceira participação num Mundial de Futebol Feminino foi de vez, já que a Espanha não ultrapassou a fase de grupos em 2015 e ficou-se pelos oitavos de final em 2019.