Restaurante aplica taxa a pais que não tenham mão nos filhos à mesa

Imagine-se a sentar-se à mesa de um restaurante com os filhos, pedir o menu, consultá-lo e, no final, ali mesmo ao lado das passwords de wi-fi, encontrar a lista de taxas extra. De entre elas, há uma salta à vista: “Sobretaxa de adulto: Para adultos incapazes de serem pais”. Embora o valor não esteja definido, o número de cifrões faz disparar todas as campainhas.

Na verdade, neste restaurante norte-americano nos arredores de Atlanta, é possível ver cobrada uma taxa caso os filhos não se saibam comportar no espaço e sejam, claro está, ‘mal educados’.

Na informação avançada pelo jornal britânico The Mirror, citando utilizadores indignado com o caso na rede social Reddit, há mesmo quem relate a cobrança de 50 dólares (47 euros) a uma família que não soube ter mão nas suas crianças enquanto decorreu a refeição. Numa das avaliações ao espaço, disponível na Google, lê-se: “o proprietário apareceu e disse-me que acrescentou 50 dólares à minha conta por causa do comportamento dos meus filhos. Eles estiveram no tablet até a comida chegar, comeram e minha mulher levou-os para for a do espaço enquanto eu esperava e pagava a conta.”

Olhando ao detalhe para o menu, há espaço a outras taxas como a da partilha de comida (3 dólares), a da soma de 20% de gorjeta para maiores de seis anos e menu de aniversário com sobretaxa aplicável.