Russell Brand acusado de violação, agressão sexual e abuso emocional

O ator e humorista britânico Russell Brand, 48 anos, foi acusado por várias mulheres de violação, agressão sexual e abuso emocional durante um período de sete anos, segundo uma investigação divulgada neste sábado, 16 de setembro.

Quatro mulheres denunciaram agressões sexuais entre 2006 e 2013, quando Brand estava no auge da fama e trabalhava como apresentador dos canais BBC Radio 2 e Channel 4 e atuava em filmes de Hollywood.

As acusações, que Brand nega, foram feitas numa investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times, e do programa de TV Channel 4 Dispatches.

Num vídeo publicado na sexta-feira, 15 de setembro, Brand negou as “acusações criminosas muito sérias” que, segundo disse, foram feitas contra ele.

Uma mulher alegou que Brand a violou na casa de Los Angeles. Já outra suposta vítima revelou agressão sexual durante uma relação de três meses, quando ela tinha 16 anos e estava na escola.

Conhecido internacionalmente por seu antigo relacionamento com a estrela do pop Katy Perry, Brand iniciou a carreira como humorista no começo da década de 2000. Em 2004, passou a apresentar o programa Big Brother’s Big Mouth“, onde permaneceu por três anos.

Brand também interpretou o astro do rock Aldous Snow no filme Ressaca de Amor, de 2008, e participou da sequência O Pior Trabalho do Mundo, de 2010.

