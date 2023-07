Sete formas incorretas de usar um tampão, e os efeitos nefastos

Durante a menstruação, há várias opções para as mulheres se sentirem mais confortáveis, tal como os tampões. É principalmente no verão que esta opção se torna a melhor escolha, não só porque é invisível com um fato de banho, mas também porque aguenta bastante tempo no corpo de uma mulher. No entanto, existem várias razões que podem fazer com que se sinta desconfortável a usar este produto.



Os métodos para as mulheres se sentirem confortáveis durante a menstruação vão desde os tampões, aos copos menstruais, passando pelos pensos higiénicos e pensos ecológicos. No entanto, alguns são mais desconfortáveis que outros.

O desconforto e a dor são os principais sinais de que um tampão está mal colocado. Mas há outras atitudes que muitas mulheres têm e que ficam na dúvida se é ou não o correto, tais como se é seguro dormir com tampão ou se se deve trocar depois de urinar.

Veja as razões pelas quais o tampão pode estar mal colocado e o que deve fazer.

Dormir com tampão

Citada pela Cosmopolitan, Gilberg-Lenz, explica que dormir com um tampão pode causar infeções. “É melhor jogar pelo seguro e dormir com um penso ou copo menstrual”, explica.

Tempo de troca de um tampão

Um tampão deve ser trocado a cada oito horas para evitar o desenvolvimento da síndrome do choque tóxico (TSS), uma doença potencialmente mortal, de acordo com a empresa norte-americana Johns Hopkins Medicine. Opte por definir um alarme a partir da inserção do tampão para garantir que não se esquece de o trocar.

Não insere o tampão o suficiente

Um tampão que não está colocado corretamente vai fazer com que se sinta muito desconfortável. O mesmo pode acontecer, por exemplo, quando não está inserido o suficiente. Um tampão para estar bem colocado significa que não o sente.

Não muda o tampão depois de urinar

De acordo com a Cosmopolitan, a ginecologista Alyssa Dweck diz que não precisa de trocar o tampão a cada vez que vai à casa de banho. Mas de um ponto de vista prático, usar um tampão molhado pode causar algum desconforto.

Não muda o tampão depois de nadar

Quando dá um mergulho, o tampão também o dá. Um tampão com cloro, água salgada ou água do rio pode causar irritação na pele se não o trocar rapidamente. Quem o diz é Alyssa Dweck, ginecologista.

Usa tampões perfumados

De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América, algumas mulheres podem reagir à fragrância de tampões perfumados. Pode sentir irritação ou vontade de se coçar. Por essa razão, Alyssa Dweck recomenda o uso de produtos sem cheiro.