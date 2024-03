Shakira regressa sete anos depois para ‘acabar’ com a maneira como as mulheres lidam com a traição

A imagem de lançamento do novo álbum não deixa margem para dúvida: Shakira com lágrimas que lhe escorrem pelo rosto e que terminam no brilho do diamante. É com esta fotografia que a cantora colombiana chega com um novo trabalho discográfico.

“As mulheres já não choram”, que se estreia nesta sexta-feira, 22 de março, e no qual a intérprete canta publicamente a traição e o divórcio do jogador Gérard Pique. A compositora que este trabalho foi feito não apenas por ela, mas com a participação de todos.

“Não o criei sozinha, mas com todos vocês e com a minha alcateia de lobos que estiveram lá para me acompanharem a cada passo”, detalhou, falando numa produção discográfica que é resultado de um “trabalho alquímico”.

“Ao escrever cada música, reconstruí-me. Ao cantar, as minhas lágrimas transformaram-se em diamantes e a minha vulnerabilidade em resiliência”, afirmou nas redes sociais, em fevereiro, aquando do anúncio do novo trabalho.