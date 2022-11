António Pedro Cerdeira acusado de violência doméstica. Ator reage

“Vivi um pesadelo durante sete anos, fui agredida verbalmente, fisicamente, mas não eram empurrões ou chapadas. Eram murros na cabeça, pontapés, trela de cão, bancos à cabeça”. As revelações foram feitas por Susana da Silva, antiga companheira de António Pedro Cerdeira, no programa Dois às 10, da TVI, acusando o ator de violência doméstica durante os sete últimos anos de uma relação de nove.

A primeira queixa foi apresentada em outubro de 2020, mas Susana acabaria por reconsiderar pelo apoio que o então companheiro lhe dera aquando da morte da mãe, que, segundo a própria, teve lugar uma semana depois de Susana ter revelado à família que era vítima de violência doméstica.

“Saí muitas vezes de casa durante estes anos, voltava sempre, o amor falava mais alto. Mas desta vez não, desta vez, foi a mulher que falou mais alto”, revelou Susana da Silva no programa matutino da TVI. Susana pede que “António Pedro Cerdeira seja punido, que tenha vergonha na cara com o que anda a fazer às mulheres”. “Amanhã – hoje, sexta-feira, 25 de novembro – é o dia Internacional da Violência Contra as Mulheres e quero dizer a todas: denunciem, vão ver que há muitas pessoas que estão do vosso lado e vão sentir-se mais leves”, exorta.

O ator, atualmente na novela da noite da SIC Sangue Oculto, reagiu alegando que a vítima é ele, que beneficia do estatuto de vítima num processo em que Susana da Silva é a arguida. “António Pedro Cerdeira é Ofendido e beneficia do estatuto de Vítima no Processo NUIPC- 000315/22.7GDSNT 6.ª Seção DIAP Lisboa – Sintra – Violência Doméstica em que Susana Silva é Arguida. O Processo acima referido está em fase de inquérito sob a direção do Ministério Publico (DIAP) e sob segredo de justiça, razão pela qual António Pedro Cerdeira não deve prestar declarações”, lê-se no comunicado citado pelo site Selfie e avançado pela advogada do ator.