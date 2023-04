Susana Torres reabre site e anuncia novo curso a quase dois mil euros

Susana Torres reabre site e anuncia novo curso de certificação a quase dois mil euros após nove dias de ter estado envolvida numa polémica com o atual jogador da Arábia Saudita.

O internacional português emitiu um comunicado nas redes sociais a 27 de março em que garantiu ter perdido o respeito pela antiga coach de Alta Performance, com quem trabalhou durante o Europeu de Futebol de 2016, e explicou o final da ligação entre ambos, depois de ter sido acusado de “ingratidão” pela mesma.

No dia seguinte à controvérsia, 28 de março, a página oficial de Susana Torres deixou de funcionar durante a tarde. A Delas.pt chegou a contactar o consultório da mental coach, para confirmar as razões da suspensão e a resposta foi de desconhecimento por parte da funcionária, que na altura afirmou:”Não tenho nenhuma declaração a fazer.”

Atualmente, 6 de abril, é possível ver no site de Susana Torres a divulgação de um curso de certificação internacional em competências de alta performance. Conforme é possível ler, trata-se de “um programa imersivo e intensivo”, com uma duração de cerca de três dias e o objetivo consiste em aprender todas as técnicas de Alta Performance.

[Fotografia: Captura de Ecrã/Site/Susana Torres]O curso tem o valor de 1.997 euros, começando às 9:00 horas e terminando às 18h00. Quem participar tem ainda direito a receber um manual com cerca de 300 páginas com todas as matérias, certificado de participação, acesso a Workshops, a dinâmica de alto impacto noturna e a um Kit de boas vindas, sendo que estas três últimas benesses são exclusivas do público que assistir presencialmente ao evento.

A par da novidade, as referências ao Euro 2016 que constavam no website a 24 de março mantêm-se.