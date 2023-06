Vai aos saldos? Espere, tem mesmo de fazer estas duas coisas primeiro

Os preços da roupa de verão já começaram a descer esta semana, com maior ou menor incidência nas lojas, e já com algumas marcas a reservar as primeiras horas dos saldos para quem tem cartão cliente ou quem prefere ir pelo online.

Contudo, no meio de tantas peças e acessórios apelativos e com a promessa de temperaturas bem altas para o fim de semana, é importante estar bem focada para não cometer erros como comprar o que não precisa ou, mais grave, gastar mais do que o seu orçamento permite.

Por isso, antes de pegar no telemóvel para fazer encomendas online ou ir a uma loja, pare, olhe bem. Existem dois passos que deve cumprir antes de partir à descoberta: Primeiro, vá até ao seu armário e veja o que já tem e o que não precisa de substituir. Depois, analise o seu orçamento e estabeleça um valor limite, o que lhe balizará as escolhas. Cumpridos estes dois momentos prévios, estará mais apta para aderir às promoções sem surpresas na liquidez nem entrar em excessos de confiança.

Veja abaixo algumas dicas essenciais para aproveitar os saldos quer no online, quer em lojas físicas sem quebras inesperadas

Com a lista do que precisa, veja nos vários sites as peças que gosta e anote as referências e os preços;

Quando escolher as peças que gosta tenha em atenção se têm um modelo que normalmente lhe fica bem e se conhece bem as medidas da marca, a grande desvantagem das compras online é não poder experimentar. Para evitar perder o seu investimento de forma desnecessária, tente sempre verificar o sistema de devoluções (muitas vezes o feedback de outros utilizadores ajuda nesta perceção);

Depois das peças escolhidas e contas feitas, seja ágil e não perca muito tempo até fazer as suas compras porque o stock acaba depressa;

Pague, na medida do possível, com sistemas que permitam devoluções;

Guarde todas as faturas e recibos de compra. Ainda que a compra seja feita online, não quer dizer que não possa pedir uma fatura eletrónica da compra. É sempre um comprovativo em caso de necessidade;

Em loja, foque-se. As novas colecções estão sempre arrumadinhas, bem expostas e dão muito menos trabalho. Não ceda e foque-se no seu objetivo;

Escolha as horas de menor movimento. Durante a semana e logo pela manhã, as lojas estão sempre mais arrumadas e há menos gente, o que torna a ida aos saldos muito menos cansativa e mais eficaz;

Ir com tempo é essencial para poder escolher com calma e melhor. Poderá ver tudo com mais calma e experimentar a roupa, evitando compras por impulso que muitas vezes acabam no roupeiro com etiqueta;

Tal como no online, faça uma ronda, escolha as suas peças preferidas em cada loja e compre no final;

Pense a longo prazo. Por exemplo, no próximo ano. Pode achar que não vale a pena investir em lãs quando a primavera está quase aí, mas esta é a altura perfeita para fazer compras a bons preços para o próximo inverno;

Invista em peças chave. Aproveite esta altura para rechear o guarda-roupa dos incontornáveis: um casaco de pele, uma camisa clássica, uma gabardine ou o vestidinho preto que nunca desilude.