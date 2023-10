Vestidos para a mãe da noiva: regras a cumprir e propostas a partir de 20 euros

A mãe da noiva nunca se deve deixar confundir nem com a noiva, nem com as damas de honor, muito menos carregar o mau presságio. Ora, tal indica que não pode ir de branco, não deve ir nas cores dominantes e temáticas do casamento e, claro, o negro está proibido.

Todas as outras cores são possíveis, ainda que seja recomendada elegância, classe, sobriedade, discrição e uma aposta segura em tons menos brilhantes, mais neutros. Em tempo quente recomendam-se os rosa velhos, coral, verde água ou mesmo padrões florais. Este ano, as cores garridas estão também para ficar. Por isso, se gostar de ser ousada, sem pisar o risco, e de seguir a tendência do momento, fique a saber que não faltam propostas. No tempo mais frio pode apostar por tonalidades azuis escuras ou verde-garrafa.

Tal como a noiva, também este é um dia importante e feliz para a mãe, devendo por isso escolher uma peça na qual se reveja05 e se sinta confortável.

Quanto ao tamanho do vestido, as regras do bom gosto indicam que um casamento que começa de manhã ou a meio do dia pede um vestido curto – que é, aliás, o dress code do casamento da infanta Maria Francisca De Bragança -, o que se entende pelo joelho ou muito ligeiramente abaixo do joelho. Se o enlace for à noite, uma peça longa recolherá todo o aplauso.

Por fim, o que levar para compor? Além de jóias, que devem ser usadas com parcimónia, deve sempre tentar evitar a célebre écharpe de chiffon, tão usada e abusada nas últimas décadas, mas agora fora de moda. O ideal é um bolero ou um casaco curto e de bom corte de tecido que responda aos tons do vestido.

Veja abaixo algumas opções de vestidos de cerimónia:

Vestido Comprido em Tecido Fluido de Jacquard, Women Fiesta, no El Corte Inglés, 180€

Vestido Comprido Tie Dye com Alças, Tintoretto, no El Corte Inglés, 105€

Vestido assimétrico plissado, Mango, 89.99€

Vestido com cintura cingida, H&M, 39.99€

Vestido acetinado com estampado floral, Zara, 45.95€

Vestido curto com camadas, Women Fiesta, El Corte Inglés, 180€

Vestido de decote em Bico, Studio, Massimo Dutti, 169€

Vestido detalhe pregas abertura- Studio, Massimo Dutti, 149€

Vestido drapeado, H&M, 39.99€

Vestido Justo Midi com ombreiras, Zara, 19.99€

Vestido Midi Plissado com Alças Cruzadas, Ralph Lauren, El Corte Inglés, 499€

Vestido pelo joelho cruzado, Mango, 49.99€

Vestido quimono fluído detalhe de faoxa, Massimo Dutti, 129€

Wrap dress pleated, C&A, 39.99€