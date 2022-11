A Thierry Mugler mudou o decote de sítio? E estamos mesmo preparadas?

A provocação começou em 1995 quando o ousado designer Thierry Mugler apresentou, numa das suas coleções. Um vestido longo e preto com um recorte a assentar exatamente sobre a zona baixa das costas e a prolongar-se pelo rabo.

Quase trinta anos depois, a aposta volta a estar sobre a mesa, nas redes sociais e nos corpos das estrelas: Cardi B tem sido uma das embaixadoras desta proposta ousada, tendo sido já fotografada em modelos que apostam neste recorte feitos em ganga, tecidos coleantes e de gala.

Dua Lipa também já se apresentou em palco com soluções semelhantes. Este domingo, 20 de novembro, e ainda que numa versão mais contida, foi aos American Music Awards com um vestido que deixa ver uma parte das nádegas, de cada lado.

A marca criada pelo criador francês Thierry Mugler, que morreu em janeiro deste ano, tem estado desde há cinco anos nas mãos do não menos ousado designer americano Casey Cadwallader. Na semana passada, chegou a terras norte-americanas a exposição com as mais emblemáticas peças do malogrado criado. Thierry Mugler: Couturissime abriu portas a 18 de novembro, no Brooklyn Museum, em Nova Iorque, tendo já passado por cidades como Montreal, Roterdão, Munique e Paris e tendo acumulado já mais de um milhão de visitantes.

Abaixo, veja a imagem da criação original de 1995, assinada pelo criador francês e que está agora a ganhar poderosas e influentes adeptas: quer em momentos formais, quer nos informais.