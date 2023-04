Bárbara Guimarães mostra festa do 50º aniversário e um convidado muito especial

“Sempre que faço anos, gosto da festa. Gosto de dar e receber os beijos e os abraços. Gosto de ter comigo os que mais amo, os que mais adoro e não consigo viver sem eles. Só assim sou feliz”, escreveu Bárbara Guimarães na sua página de Instagram e onde colocou imagens da celebração.

A apresentadora da SIC mostrou-se a abraçar a mãe, Isabel, e na companhia de amigos muito próximos, entre eles o recém-revelado namorado, o empresário e piloto Tiago Raposo de Magalhães. “Agradeço a todos que tão gentis e generosos encheram-me de mensagens que bloquearam o meu coração. Estou grata por continuarem tão presentes na minha vida. Este bolo de beijos é de todos nós!”, afirmou.

Recorde-se que recentemente, em entrevista no programa de Júlia Pinheiro, respondeu por meias palavras a rumores sobre relacionamento com o piloto. “O coração está ótimo. Acho admirável perguntarem aos quase 50 ‘tem namorado?’. Acho isso extraordinário porque nem a minha avó me pergunta”, respondeu a apresentadora da SIC.

Bárbara Guimarães completou 50 anos a 21 de abril. Reveja o percurso da apresentadora da SIC aqui.