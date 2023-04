Biquinis e fatos de banho acertados para quem tem ancas largas

Nem todos os fatos de banho se adaptam e favorecem todos os corpos. São múltiplos os modelos, padrões e conjugações de ambos, sempre muito distintos entre si e há propostas mais e menos indicadas para quem tem anca mais larga que o busto. Se este é o seu caso, então veja o que lhe ficará melhor, fazendo-a realçar nos areais e fomentar a autoconfiança.

Conhecidos como corpos em forma de pera, nestas formas corporais é essencial convocar os olhares e as atenções para a parte de cima do corpo. Nesse sentido, a aposta em biquínis e fatos de banho que tenham folhos ou padrões na zona do busto revela-se vencedora, mantendo a parte de baixo o mais simples possível, neutra ou apenas num tom.

Importante vincar que um simples top em bandeau – como se fosse uma tira aposta sobre o busto – pode contribuir para criar a ilusão de menor contraste. Mesmo sendo uma solução sem grandes ousadias, a horizontalidade deste modelo confere uma ideia de alargamento do tronco e que acompanha a proporção das ancas.

Optar por umas cuecas mais altas ou fato de banho cortado bem acima da linha da cintura, que contorne toda a zona da anca até à cintura, também é uma opção que deve ser analisada uma vez que este modelo vai adelgaçar o corpo, pondo em evidência a cintura e não tanto para os quadris.

Os fatos de banho e biquínis que recorram a alças cruzadas nas costas também vão ajudar a buscar proporcionalidade entre o tronco e a anca. Já agora, não receie usar tops de apenas um ombro. Sobretudo se forem folhosos. Tal vai ajudá-la a criar a imagem de equilíbrio no corpo.

Caso a sua preocupação é a barriga, conheça aqui as tipologias mais adequadas para conseguir disfarçar o que a incomoda. Porém, não se esqueça de o fazer por si, não pelo que os outros pensarão. Aproveite e espreite também os primeiros modelos de fatos de banho e biquinis que já chegaram às lojas.