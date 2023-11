Brincos para brilhar até nos dias mais cinzentos

Dezembro é um mês de festas. Vem o Natal e, logo, de seguida, o Ano Novo. Apesar de serem festividades do final do mês, o tempo de celebração pode começar bem antes com jantares e festas.

Por isso, as lojas começam a encher-se com produtos recheados de brilhantes, da cabeça aos pés. Mas, se acha que apenas pode usar as roupas e acessórios reluzentes nas festas, está enganado. Utilizá-los no dia-a-dia é completamente aceitável. Se prefere começar aos poucos, opte por uns brincos. Os acessórios brilhantes vão ser destacados, mas não em demasia.

Os brincos longos e de brilhantes são ótimos para elevar um outfit mais básico ou até monocromático. E, mesmo agora no frio, quando usa cachecóis e gorros, é possível conjugá-los de forma irrepreensível. Tem que ter é atenção ao material destes, para não ficarem presos à bijuteria.

Veja uma dezena de exemplos abaixo.

Brincos compridos com coração, Pull&Bear, 6,99€

Brincos compridos, Zara, 12,95€

Brincos ovais com brilho, Stradivarius, 6,99€

Conjunto de brincos compridos com brilhos, Stradivarius, 5,59€

Brincos compridos com brilho, Pull&Bear, 5,99€

Brincos longos, Parfois, 12,79€

Argola efeito cascata com brilhantes, Primark, 5,50€

Brincos longos com cristais, Parfois, 15,99€

Brincos longos, Parfois, 10,39€

Brincos de cascata de cristal, Mango, 14,39€