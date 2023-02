Brincos tendência e ‘oversize’ para exibir com cabelos curtos ou amarrados

Os cabelos curtos e mesmo muito curtos afiguram-se como tendência para este ano. E mesmo para quem tem fios compridos, multiplicam-se as propostas com apanhados laterais com ou sem acessórios e até rapados de um dos lados ou em ambos.

Sugestões que deixam a descoberto o lóbulo da orelha e o pescoço, clamando por brincos que sejam distintivos, originais e, não raras vezes, longos ou oversize. E se a tendência do extralargo – a par das transparências e dos curtos e recortados – também ganha papel de relevo nesta temporada quente que se avizinha, ela estende a sua influência da roupa aos acessórios.

Se está a pensar em cortes mais radicais, apanhados originais ou as múltiplas tranças recentemente popularizadas por Georgina Rodriguez ou Madonna, veja como tirar proveito das curvaturas do queixo e pescoço e aproveite para ousar nos acessórios.

Dos mais exuberantes aos mais clássicos, da bijuteria à joalharia, conheça as sugestões amplamente diversificadas das quais deve usar e abusar.

