Evite misturar café com estes quatro tipos de medicamentos. Saiba porquê

O café é um dos elementos mais comuns no dia a dia: seja de manhã, depois de almoço, às vezes ao lanche, no leite, mais curto, mais longo. São infindáveis as opções que se lhe colocam… É olhado como o grande aliado para combater o cansaço ou muitas vezes como o energizador para momentos de quebra e companhia em momentos sociais.

Popular um pouco por todo o mundo, é considerada uma das bebidas mais consumidas do planeta. E assim como lhe são elogiados os múltiplos benefícios, o consumo com moderação é também aconselhado em condições normais e em diagnósticos de saúde específicos.

Além das que se encontrem em situações específicas, como grávidas e lactantes, há casos de saúde em que o consumo de café deve ser reconsiderado, sobretudo mediante a prescrição de algumas classes de medicamentos, devendo sempre perguntar ao médico se há ou não interações.

Para já, preste atenção a estes quatro tipo de medicamentos e aja com moderação

Comprimidos para dormir, ansiolíticos ou antidepressivos: Se está a combater a ansiedade ou a insónia e sente-se ‘elétrica’ ou ‘hiperativa’, não é indicado o consumo de cafeína. Como já vimos, ela dá o ‘impulso’, a ‘energia’ extra, pelo que é natural que diminua ou até corte o efeito de algum desses medicamentos se ingerida em grande quantidade.

Asma: Usualmente, a medicação para a asma contém broncodilatadores que, combinados com o café, podem produzir efeitos colaterais indesejados como dores de cabeça e insónia.

Constipação e alergia: Existem muitas medicações que contêm tipos de estimulantes que, ao serem combinados com a cafeína, podem também aumentar a inquietação e a insónia.

Pílulas anticoncecionais: Infelizmente, os anticoncecionais já vêm com diversas condições e avisos, mas também devem prestar atenção à combinação destes com o café, pois este medicamento pode retardar o efeito da cafeína, podendo dar dores de cabeça e até irritabilidade, mesmo que momentânea.

Recorde-se que o café pode também criar dependência, pelo que é indicado evitar o consumo em excesso, não sendo também recomendado a crianças e adolescentes.