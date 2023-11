Tem casaco, mas sem capuz? 17 soluções práticas e uma delas dá para amamentar

Os capuzes fixos ou amovíveis são parte integrante da maioria dos casacos e, obviamente, impermeáveis. Mas se já os tem, mas nenhum é hooded, então saiba como resolver esse detalhe para vencer estas primeiras rajadas de vento mais fortes e de chuvas súbitas. Propostas que, neste caso concreto, procuram também escapar às tradicionais camisolas largas de algodão cardadas e buscar alternativas que puxem pela criatividade.

A possibilidade colocar um capuz não só resguarda mais do frio como evita que ande cheia de acessórios a qualquer momento que saia de casa. Por isso, pegue no abrigo que quer, mas, sob este agasalho, use um vestido em versão camisola longa, um colete, um poncho e até um crop top de malha com capuz.



As soluções estão cada vez mais originais no corte e nos materiais e seguem tendências que ganharam fôlego na primavera deste ano à conta de celebridades como Taylor Swift e Miley Cyrus e seguem pelo outono fora.

Vestido midi com capuz de malha, Berskha, 25.99€

Vestido sweatshirt com capuz, H&M, 25.99€

Vestido-camisola com capuz com nervura, Kiabi, 22€

Blusa Cropped com Capuz, Tiffosi, 7.99€

Camisola de malha com capuz, Pull & Bear, 35.99€

Capa de Malha Capuz, MO, 25.99€

Capuz ajustável malha, Bershka, 12.99€

CLOCKHOUSE – velvet cropped hoodie, C&A, 25.99€

Colete Acolchoado com Capuz, Tiffosi, 39.99€

Crop top de malha com capuz, Zara, 22.95€

Nursing hooded jumper, para amamentação, C&A, 29.99€

Poncho, Lanidor, 53.94€

T-shirt manguitos manga comprida capuz, Berskha, 15.99€

Swatshirt de Malha com capuz foil, Zara, 39.95€

Sweatshirt oversize Interlock/vestido, Zara, 29.95€

Top malha com capuz, Pul &l Bear, 22.99€

Vestido knit denim comprido capuz, Bershka, 39.99€