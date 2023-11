Jeans irreverentes que são tendência e ficam bem com tudo

Estas calças de ganga começam por ser justos na cintura e na anca e até prometem ter perna direita, mas subitamente, num jogo de formas inesperado, ganham pano a meio da perna para estreitarem no tornozelo. Este modelo de jeans que começaram a dar nas vistas pela mão das marcas norte-americana Frame e sueca Totême, no primeiro trimestre deste ano, parecem estar para ficar nestas próximas temporadas e não faltam opções disponíveis para todas as bolsas.

A irreverência da forma, que insufla como um balão ou um barril a meio da perna – daí a designação balloon ou barrel jeans – fazem contraste com a silhueta e ganham ainda mais destaque se forem usados com salto alto. Ainda assim, eles também darão nas vistas mesmo que usados com rasos como as sabrinas ou mesmo os ténis.

Sendo de ganga, estas peças garantem, como é próprio deste material, a capacidade de adaptação a qualquer estilo, conjugando bem com tops comuns ou assimétricos e camisas, formais ou irreverentes, e com qualquer agasalho de diferentes volumetrias e tamanhos, dos mais curtos ou mais compridos.

Veja a nossa seleção para todas as carteiras:

Jeans barrel com cinto, Lefties, 19.90€

Arch Jeans tapered, Cos, 79€

Jeans barrel em preto lavado, Bimba y Lola, 125€

Calça de Ganga Sustentável Balloon Original Ripped, Nowa Jeans, no El Corte Inglés, 119€

Calças de ganga carrot, Adolfo Dominguez, 119€

High-rise barrel-leg jeans, Alaia, em My Theresa, 990€

Jeans Addison Balloon Fit High-Rise, Pepe Jeans, 95€

Jeans ballon fit 100% algodão, Benetton, 55.95€

Jeans Balloon Oversize, Pull & Bear, 35.99€

Jeans Balloon, Zara, 22.95€

Motif Embroidered tapered cropped jeans, Tommy Jeans, na Farfetch, 131€

SlouchyWide-Leg Jeans, Pinko, 265€