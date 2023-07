Jennifer Lopez faz 54 anos. Os segredos da estrela para se manter jovem

Preocupe-se com o seu interior para irradiar beleza

É verdade que a nossa aparência é um reflexo do que está a acontecer internamente em termos de saúde, emoções e pensamentos e, portanto, é importante manter um equilíbrio.

“Acredito que a beleza vem de dentro, é preciso manter a mente, alma, corpo e espírito em sintonia. Acredito na meditação e quando se está feliz e sente alegria e amor, irradia-se beleza”, disse a estrela à InStyle.

Limpeza da pele

Este é o primeiro passo em qualquer rotina de cuidados com a pele e a autora de hits como On The Floor e Love Don’t Cost a Thing segue a sua rotina à letra para ter uma pele sem manchas. “Eu lavo sempre o meu rosto depois de um treino. Isso ajuda a manter os meus poros limpos e a minha pele fica saudável“, confirma Jennifer Lopez.

Óleo facial

Mary Phillips, a maquilhadora profissional que trabalhou com Jennifer Lopez, confessou numa entrevista à empresa Well + Good que a empresária adora um óleo facial à base de retinol botânico, botox de lavanda natural, óleo de semente de uva, camomila azul e outros ingredientes. O poder deste óleo é capaz de preencher rugas, hidratar, acalmar e nutrir a pele.

Creme para o rosto

Quando JLo foi entrevistada no programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, revelou que usa o mesmo creme para o rosto há cerca de dez anos. Para além disso ela também confessou que usa um creme para o contorno dos olhos com efeito lifting.

Protetor solar

Os dermatologistas repetem a importância do protetor solar repetidamente e Jennifer Lopez segue os conselhos: “não uso muita maquilhagem quando não estou a trabalhar, mas uso sempre protetor solar. Tento não ficar ao sol por muito tempo”, disse à InStyle.