João Catarré volta após doença com papel “muito revelante” em novela da SIC

Pouco mais de meio ano depois de ter sido diagnosticado com uma doença oncológica grave e de ter cumprido tratamentos, o ator João Catarré, de 43 anos, vai estar de regresso às novelas da SIC.

A confirmação é dada pelo diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, ao CM e que avança tratar-se de um papel “muito relevante” na próxima produção de Paço d’Arcos. Um regresso em pleno que está previsto ainda para este primeiro semestre de 2024 e para a história da autoria de Inês Gomes.

Recorde-se que as primeiras notícias que davam conta de que o ator estaria internado e a lutar contra uma doença “muito grave” surgiram em julho do ano passado, mês em que também se casou com a atriz Joana Pais de Brito. Em agosto, foi emitido um comunicado no qual era esclarecido que João Catarré estava “ livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde”, agradecendo “as inúmeras mensagens de solidariedade” que recebeu.

Embora as informações apontassem para uma leucemia, a agência que representa o ator não confirmou qualquer diagnóstico, vincou não ter “mais nada a declarar sobre este assunto” e lamentou, “profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público”.