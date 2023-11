Margarida Corceiro: “Ganhei público lá fora porque o meu namorado não era conhecido só em Portugal”

A atriz e manequim Margarida Corceiro, de 21 anos, falou sobre a visibilidade, fora do país, que o namoro, entretanto terminado, com o atual jogador do FC Barcelona João Félix lhe deu: “Quando comecei a namorar já era atriz, portanto não me tornei atriz por causa disso”, distinguiu na entrevista que concedeu à SIC Caras. Porém, acrescentou, “claro que não posso ser hipócrita. Inevitavelmente ganhei público lá fora porque o meu namorado não era conhecido só em Portugal“.

Posteriormente, a intérprete, que participa no reboot da série juvenil Morangos com Açúcar, afirmou: “Hoje em dia recebo mensagens de pessoas espanholas a dizer que começaram a seguir-me por causa dele e agora adoram seguir-me e acompanham tudo o que eu faço”.

Em junho deste ano, Margarida Corceiro e João Félix anunciaram o fim do relacionamento. Os jovens estavam juntos desde 2019, e, durante a relação, protagonizaram várias manchetes por todo o mundo.

Recorde-se que, em maio deste ano, Margarida Corceiro revelou à revista Forbes que “um conteúdo por post, uma fotografia, pode ficar à volta dos dez mil euros”. “Mas é muito raro uma marca pedir só um post, normalmente, é um pack”, revelou a atriz e manequim que ‘revolucionou’ também a altura das modelos agenciadas em Portugal. “Posso viver bem do Instagram, é a minha maior fonte de rendimento, ganho mais no Instagram do que trabalhando como atriz”, admitiu.