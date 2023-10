Casamento ‘real’ durou mais de 24 horas. Recorde-o em imagens³

Da celebração na Basílica do Palácio de Mafra, a 7 de outubro, passando pelo corte do bolo junto dos cidadãos que quiseram marcar presença neste momento e ainda o arraial de véspera, na sexta-feira, 6, recorde, em imagens, o casamento da infanta Maria Francisca de Bragança, filha de D. Duarte e Dona Isabel de Herédia, com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimónia presidida pelo cardeal patriarca, Manuel Clemente, e que teve início pelas 15.32 horas diante de 1200 convidados, incluiu cante alentejano. A infanta entregou o ramo de flores a Nossa Senhora da Soledade. A soprano Maria Isabel Seabra Vilallonga interveio em vários momentos da celebração e D. Dinis, duque do Porto e filho mais novo de D. Duarte e Dona Isabel de Herédia, leu algumas passagens bíblicas.

Quando o relógio quase apontava as cinco da tarde, os noivos saíram da basílica do Palácio Nacional de Mafra e cortaram o primeiro de dois bolos de noiva com uma espada e distribuíram-no pelos presentes, como tinham prometido. Seguiu-se um cocktail para os convidados e um jantar para 400 convidados nos jardins da casa da família, em São Pedro de Sintra.

O casal segue agora para lua-de-mel em Marrocos, onde quer estar após o sismo que atingiu o território e para poder ajudar as vítimas. Em janeiro, ambos vão começar uma vida em conjunto em Londres e a infanta Maria Francisca já revelou os seus planos laborais e familiares. Neste último caso, revelou que gostava de poder vir a ter “cinco filhos, no mínimo”.

Reveja o dia do casamento:

Na véspera, sexta-feira, 6 de outubro, foi dia de arraial, porco no espeto, carrinha de gelados e mesa de ostras na receção a cerca de 500 convidados, em parte vindos do estrangeiro. A infanta Maria Francisca vestiu-se de noiva de Viana do Castelo.

Recorde o momento: