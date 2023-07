Jogadoras disputam jogo duro frente aos EUA, mas já ganharam mais 40 mil ‘adeptas’

Nove dias depois de terem feito história como a primeira seleção feminina portuguesa a entrar em campo num campeonato mundial, a decorrer na Nova Zelândia, as ‘navegadoras’ preparam-se, esta madrugada de terça-feira, 1 de agosto, para um dos mais duros jogos da fase de grupos do Mundial feminino de futebol, frente à bicampeã em título: os Estados Unidos da América.

E se o embate – que vai ter lugar esta terça-feira, 1 de agosto, às 8 da manhã, com transmissão na RTP1, Play e Sport TV – vai ficar para a história, certo é que as atletas estão cada vez mais acompanhadas. De entre o jogo da estreia, frente aos Países Baixos, a 23 de julho, até agora, as atletas que entraram em campo já somaram, em nove dias, 40 mil e 800 seguidores nas suas contas pessoais, na rede social Instagram.

Ou seja, se na estreia, as jogadoras que integraram o onze inicial e as substituições contavam com um milhão e 100 mil, as selecionadas já somaram agora, no primeiro de agosto, mais 40 mil olhares sobre si próprias. E, não só, também sobre a seleção e todo o desporto feminino.

Quem são as líderes das redes?

Indiscutivelmente, Jessica Silva é a atleta que mais se destaca no online, contabilizando, neste momento, naquela rede social, 650 mil seguidores. Segue-se-lhe Kika Nazareth com 130 mil olhares sobre si, tendo, recorde-se, deixado o seu cunho no futebol nacional ao vencer o recorde de Cristiano Ronaldo e transformar-se na mais jovem atleta a marcar ao serviço de Portugal e em campeonatos mundiais. Tudo no jogo frente ao Vietname, a 27 de julho.

Também com um lugar na história nacional, Telma Encarnação, jogadora do Marítimo que assinou o primeiro golo de sempre da equipa as quinas num encontro mundial, está no outro topo desta tabela, mas para já, em vésperas do jogo frente aos EUA, a futebolista soma 8.300 seguidores.

Entre estes polos opostos, estão ainda Tatiana Pinto, com 56 mil pessoas, Ana Borges com 51 mil e 300, Lúcia Alves com 44 mil e 200 e Andreia Norton, com 42 mil e 500 fãs.

“Não vai ser um passeio no parque”, diz selecionador dos EUA

Selecionador português Francisco Neto já avisou que jogo é para levar até ao fim. Homólogo da seleção norte-americana antecipa que jogo frente às portuguesas pode acarretar “alguns problemas”.

O selecionador Francisco Neto afirmou que o objetivo de Portugal é levar até final a discussão do encontro com os Estados Unidos, para, depois, poder vencer e rumar aos ‘oitavos’ do Mundial feminina de futebol.

“Queremos ser suficientemente organizados e competentes para levar o jogo até final e, depois, lutar por aquilo que tem de ser”, disse o técnico luso, questionado se a formação das ‘quinas’ pode inspirar-se no que a Colômbia fez à Alemanha (2-1).

Do outro lado do relvado, o treinador da seleção feminina dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, elogia Portugal e garante que o foco das norte-americanas está totalmente no encontro e não em ganhar o Grupo E do Mundial2023. “Temos um trabalho a fazer e estamos concentrados no nosso jogo. O nosso foco principal é a nossa equipa e Portugal. O outro jogo, não conseguimos controlar”, afirmou o técnico macedónio, em conferência de imprensa.

O empate serve aos Estados Unidos para seguir em frente, mas Andonovski, que revelou ter uma relação de amizade com Francisco Neto, descrevendo o selecionador luso como “um treinador incrível”, não espera facilidades.

“Não vai ser um ‘passeio no parque’. Portugal é uma equipa bem orientada, disciplinada, organizada. Não vai ser fácil. Por isso, temos de estar focados em conseguir um bom resultado desde o primeiro minuto”, explicou.