Veludo e lantejoulas em noite de vitória de ‘Oppenheimer’ e derrota de ‘Barbie’

Cores fortes, muitas lantejoulas e o regresso do veludo como tecido de eleição marcaram a noite de prémios do cinema e da TV, mas também da moda. A passadeira vermelha da 81ª gala dos Globos de Ouro realizada a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, foi palco de elegância, de glamour, de aposta na naturalidade no que à beleza – cabelos e maquilhagem – diz respeito.

Dua Lipa em Schiaparelli e Jennifer Lawrence em Dior colocaram decisivamente o veludo escuro sob os holofotes, prometendo trazê-lo de volta aos grandes momentos e palcos. A atriz Selena Gomez optou por um vestido vermelho assimétrico assinado Armani Privé e que fez suspirar os fãs. A cantora Jennifer Lopez elegeu o rosa claro e as flores dispostas sobre um longo manto.

Margot Robbie, Taylor Swift e Meryl Streep apostaram em cores fortes – rosa, verde e negro, respetivamente – mas carregadas de lantejoulas. A apresentadora Oprah Winfrey e a atriz Helen Mirren optaram por variações entre o roxo e o violeta, com a primeira a apresentar-se numa criação Louis Vuitton e a segunda em Dolce & Gabbana. Houve também espaço para o ativismo: que o diga a atriz Gillian Anderson, que apostou e acertou num vestido com vaginas bordadas.

Destaque também para a escolha da atriz Rosamund Pike que, numa opção Dior Haute Couture, impressionou com um toucado de renda. “É um véu protetor para esta ocasião”, afirmou à revista Variety e que a ajudou a disfarçar as cicatrizes do acidente de ski que sofreu no Natal e que lhe deixou o rosto com bastantes marcas. “Não é o que se quer sabendo que se vai estar presente nos Globos de Ouro, a 7 de janeiro”, justificou.

Veja abaixo os vestidos mais icónicos da passadeira vermelha dos ‘Globos de Ouro’:

Noite de decisiva elegância que este domingo, 7 de janeiro, coroou o filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, e Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos e no qual participa a fadista portuguesa Carminho. Destaque ainda para um momento de história, com a vitórias de Lily Gladstone em Assassinos da Lua das Flores, sendo a primeira indígena a receber o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Para trás ficou o muito apostado filme da Barbie, que arrecadou duas estatuetas apenas, tendo sido o maior ‘blockbuster’ mundial de 2023.

Na TV e no streaming, destaque para a quarta e última temporada da série Succession como Melhor Série Dramática. A produção da HBO, que trouxe para a ribalta uma tendência de moda muito aclamada, o quiet luxury, também deu a Kieran Culkin a estatueta de Melhor Ator em Série Dramática, a Sarah Snook a distinção de Melhor Atriz em Série Dramática e Melhor Ator Secundário em televisão para Matthew Macfadyen “Adorei cada segundo que passei a interpretar a estranha e incrível nódoa de gordura humana que é o Tom”, disse Macfadyen, que conseguiu a sua primeira nomeação e vitória.

Outra das séries que saiu vitoriosa do Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, foi “Rixa”, uma produção da Netflix. Destacou-se na cerimónia com as três estatuetas da sua categoria: Melhor Atriz para Ali Wong, Melhor Ator para Steven Yeun e Melhor minissérie, série de antologia ou filme para televisão. Lee Sung Jin, o criador de “Rixa”, agradeceu ao condutor que inspirou a história com um “incidente real de fúria ao volante” por ter levado a este desfecho vitorioso. Na categoria de comédia ou musical, foi a segunda temporada de The Bear que se destacou, batendo a última temporada de “Ted Lasso” em toda a linha. The Bear foi considerada a Melhor Série de Comédia ou Musical, valeu a Ayo Edebiri o Globo de Ouro de Melhor Atriz e a Jeremy Allen White o de Melhor Ator nesta categoria.

Eis a lista de vencedores nas categorias de Cinema:

Melhor Realização: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Melhor Argumento: Justine Triet, “Anatomia de uma Queda”

Melhor Filme Dramático: “Oppenheimer”

Melhor Atriz em Filme Dramático: Lily Gladstone, “Assassinos da Lua das Flores”

Melhor Ator em Filme Dramático: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Melhor Ator Secundário em Filme: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Melhor Atriz Secundária em Filme: Da’Vine Joy Randolph, “Os Excluídos”

Melhor Filme Musical ou Comédia: “Pobres Criaturas”

Melhor Ator em Filme musical ou comédia: Paul Giamatti, “Os Excluídos”

Melhor Atriz em Filme musical ou comédia: Emma Stone, “Pobres Criaturas”

Melhor Filme de Animação: “O Rapaz e a Garça” de Hayao Miyazaki

Melhor Filme de Língua Estrangeira: “Anatomia de uma Queda” (França)

Melhor Canção: “What Was I Made For”, Billie Eilish e Finneas O’Connell para “Barbie”

Melhor Banda Sonora: Ludwig Göransson, “Oppenheimer”

com Lusa